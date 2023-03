Apesar de histórico ruim contra o Iguatu, Ceará bateu Azulão em último duelo no Castelão

Nas quartas de final de 2022, Vovô ganhou do Iguatu em casa pelo placar de 2 a 1. No histórico, o Azulão nunca ganhou do Alvinegro em Fortaleza, mas tem histórico geral de algoz

Com a disputa plenamente aberta, Ceará e Iguatu voltam a se enfrentar pela semifinal do Campeonato Cearense neste sábado, 18, desta vez no Castelão. Se por um lado o Vovô tem recordação ruim em mata-mata contra o Azulão, por outro, tem lembrança positiva da última vez que esse duelo ocorreu no Gigante da Boa Vista.

Apesar da eliminação no ano passado, o Ceará bateu o Iguatu jogando em casa, diante da torcida alvinegra, nas quartas de final do Estadual. O placar foi de 2 a 1 para o Vovô, com gols marcados por Steve Mendoza e Zé Roberto, que não estão mais no elenco alvinegro. Davi descontou para o time do Centro-Sul.

O histórico geral entre as duas equipes, no entanto, não é nada favorável para o Ceará. Na verdade, o Iguatu tem sido uma pedra no sapato do Vovô desde 2018, quando se enfrentaram pela primeira vez. Naquele ano, pela Série A do Cearense, o Azulão venceu em casa, na primeira fase, por 2 a 1, e arrancou um empate no Castelão por 3 a 3.

Depois disso, os dois times voltaram a se enfrentar com suas equipes principais nas quartas de final de 2022, com nova vitória do Iguatu no Morenão, por 1 a 0 — e também nos pênaltis, por 4 a 3 — e nesta temporada, mais uma vez na casa do Azulão, empate em 1 a 1.

No ano de 2018 houve também um embate pela Taça Fares Lopes, no PV, mas o Ceará não estava com o time profissional — só alguns atletas reservas desceram para ganhar minutagem. O jogo terminou empatado sem gols.

Histórico

12/3 - Iguatu 1x1 Ceará - Morenão/Cearense 2023

26/2 - Iguatu 1x0 Ceará - Morenão/Cearense 2022

22/2 - Ceará 2x1 Iguatu - Castelão/Cearense 2022

13/3 - Ceará 3x3 Iguatu - Castelão/Cearense 2018

21/1 - Iguatu 2x1 Ceará - Morenão/Cearense 2018

3/9 - Ceará 0x0 Iguatu - PV/Fares Lopes 2018

