Vitória x Ceará ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Vitória e Ceará se enfrentam hoje, 8, às 21h30min, no estádio Barradão (BA), em partida válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Após uma vitória imponente no Clássico-Rei, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 8, às 21h30min, para um novo desafio pela Copa do Nordeste. Desta vez, o Alvinegro encara o Vitória, no Barradão, na cidade de Salvador, em duelo que põem frente a frente dois clubes que vivem momentos completamente distintos: um está embalado e acumula uma longa sequência invicta, enquanto o outro passa por uma profunda crise. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Vitória x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Vitória x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Vitória e Ceará

Como Vitória e Ceará chegam para o jogo

Para a partida contra o Vitória, Morínigo optou por poupar nove titulares já pensando na semifinal do Campeonato Cearense contra o Iguatu. Desta forma, dos onze que iniciaram o Clássico-Rei, apenas Pagnussat e Barcelos embarcaram com o restante do elenco para Salvador. Michel Macedo, recuperado de lesão, volta a ser opção, enquanto Luiz Otávio segue como desfalque.

O Vitória terá três ausências, todas por suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos. Trata-se do lateral-direito Railan, o zagueiro Camutanga e o meio-campista Eduardo —o trio de jogadores possuem status de titular na equipe comandada por Léo Condé.



