Ceará x Sport ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Ceará e Sport se enfrentam hoje, 14, às 21h30min, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O estádio Presidente Vargas recebe hoje à noite um clássico do futebol nordestino. Ceará e Sport-PE, que serão adversários na Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentam-se a partir das 21h30min de olho no topo da tabela da Copa do Nordeste. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Sport ao vivo: ouça via Youtube

Escalações de Ceará e Sport

Ceará

4-3-3: Richard; Caíque, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Téc: Gustavo Morínigo

Sport

4-3-3: Renan; Deyvson, Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Facundo, Vagner Love e Luciano Juba. Téc: Enderson Moreira.

Como Ceará e Sport chegam para o jogo

A expectativa é para que Gustavo Morínigo mantenha a base do time que venceu o Fortaleza. A principal dúvida fica sobre o retorno de Pagnussat ao time titular. Substituto do experiente zagueiro no Clássico-Rei, Gabriel Lacerda pode ser mantido ao lado do jovem David Ricardo.

O Sport chega para o confronto com o status de invicto na temporada. Em dez jogos em 2023, o Leão soma sete vitórias e três empates, o mais recente no clássico diante do Náutico. A equipe lidera o Campeonato Pernambucano e o Grupo A da Copa do Nordeste. Na competição regional, a zaga ainda não foi vazada.

O técnico Enderson Moreira tem baixas relevantes pelo corredor direito do time. Os laterais Eduardo, titular da posição, e Ewerthon, reserva imediato, estão lesionados e desfalcam o Sport. O treinador pode promover a estreia no profissional de Devyson, destaque na campanha do Leão na Copinha.

No ataque, Edinho, ex-Fortaleza, sofreu lesão muscular e deve ficar de fora da partida. O uruguaio Facu Labandeira é o favorito para assumir a vaga.