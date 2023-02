CBF antecipa jogo do Ceará pela Copa do Nordeste

Partida contra o CRB-AL, que seria no sábado de carnaval, mudou para sexta-feira, 17. O Horário também foi antecipado em 45 minutos

A CBF comunicou uma antecipação no jogo entre CRB-AL e Ceará, válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. A partida saiu do dia 18 de fevereiro, sábado de carnaval, para o dia 17, sexta-feira.

O horário do duelo também sofreu alteração, sendo antecipado em 45 minutos. Saiu das 19h45min para às 19 horas. O estádio Rei Pelé está mantido como palco do jogo. A solicitação partiu das forças de segurança pública do Estado de Alagoas.

Com isso, apenas um clube cearense jogará no sábado de carnaval, que será o Ferroviário. O Tubarão vai receber o Sergipe no PV, às 15h30min.

Já o Fortaleza também jogará na sexta, 17. O adversário será o CSA-AL, no PV, às 21 horas.



