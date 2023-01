Ferroviário x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ferroviário e Ceará se enfrentam hoje, terça, 31 de janeiro (31/01), pela quarta rodada do Campeonato Cearense 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Nosso Futebol e no serviço de streaming DAZN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o confronto, o treinador da equipe alvinegra tem apenas dois desfalques confirmados. O zagueiro Luiz Otávio, que sofreu entorse no joelho direito e lesão no menisco lateral, e o lateral-direito Michel Macedo, em recuperação de lesão no bíceps femoral da coxa direita, estão fora do Clássico da Paz.

Por outro lado, o Ferroviário não tem desfalques confirmados com antecedência. O técnico Paulinho Kobayashi divulgou a lista de relacionados da equipe sem ausências. Portanto, o time da Barra do Ceará terá força máxima para encarar o Vovô. (Com Guilherme de Andrade)



Ferroviário x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Nosso Futebol : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view DAZN: serviço de streaming

Campeonato Cearense 2023 - Ferroviário x Ceará

Escalação provável

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Edgar, Éder Lima e Zé Carlos; Vinícius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Ceará

4-4-2: Richard; Igor, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Caíque Gonçalves, Richardson e Guilherme Castilho e Vina; janderson e Luvannor. Técnico: Gustavo Morínigo

Quando será Ferroviário x Ceará

Hoje, terça, 31 de janeiro (31/01), às 20 horas

Onde será Ferroviário x Ceará

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE



