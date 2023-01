Ceará x Maracanã ao vivo pelo Campeonato Cearense 2023; siga transmissão

Ceará e Maracanã se enfrentam hoje, 28, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará enfrenta o Maracanã neste sábado, 28, almejando classificação antecipada. O duelo está marcado para as 16 horas, no estádio Presidente Vargas, e é válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Maracanã ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Maracanã ao vivo: ouça via Facebook

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escalações de Ceará e Maracanã

Ceará

4-3-3: Richard; Igor, David Ricardo, Tiago Pagnussat e Danilo Barcelos; Caíque Gonçalves, Richardson, Guilherme Castilho; Vina, Luvannor e Janderson. Téc: Gustavo Morinígo.

Maracanã

4-4-2: Rayr; Zé Augusto, Igor, Guilherme e Talys; Dindê, Michel, Renê, Patuta; Romarinho e Hudson. Téc: Júnior Cearense.

Como chegam Ceará e Maracanã para o jogo

Após golear o Pacajus por 4 a 0 na última quarta-feira, 25, o Vovô chega focado em conquistar mais uma vitória sob o comando de Gustavo Morínigo. O técnico paraguaio comentou, em entrevista coletiva, sobre o momento da equipe na temporada e mandou um recado ao torcedor alvinegro.



“Estamos em momento de crescimento e de foco nos torneios que estamos disputando e precisamos deles (torcida), que tenham bons sentimentos, essa força que uma vez senti jogando contra. E é isso que eles vão encontrar (dos jogadores e comissão), muita briga e luta de todos.”

Assim como o Vovô, o Maracanã também quer manter sua campanha no Campeonato Cearense com 100% de aproveitamento. O Azulão venceu Caucaia e Barbalha por 1 a 0 nas rodadas anteriores e ocupa a segunda colocação do Grupo B do Estadual.





Tags