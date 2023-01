Com Morínigo à beira do campo, Ceará encara Pacajus pelo Cearense

O Ceará enfrenta o Pacajus nesta quarta-feira, 25, querendo se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Ferroviário, no último domingo, 22, pela Copa do Nordeste. O duelo está marcado para as 20 horas, no estádio Presidente Vargas, e é válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense.

O Vovô estreou com goleada sobre o Guarani de Juazeiro e quer seguir vencendo no Estadual. Já o Pacajus empatou a primeira partida em 1 a 1 contra o Atlético Cearense e busca a primeira vitória.

Para o confronto, o Ceará contará pela primeira vez com a presença do técnico Gustavo Morínigo à beira do campo. O comandante renovou o visto de trabalho e foi regularizado no BID da CBF na última segunda-feira, 23, e está apto para estrear. Dessa maneira, Diosnel Burgos, que dirigiu o time nos dois primeiros jogos da temporada, volta a função de auxiliar técnico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gustavo Morínigo precisa reparar os erros cometidos pela equipe na derrota no Nordestão e recuperar os ânimos dos torcedores para este início de trabalho, julgado como promissor pelos atletas e pela comissão técnica.

No ataque, as peças da engrenagem parecem estar se encaixando. A dupla Vina e Janderson incomodaram a defesa do Tubarão no primeiro tempo da partida. O meia-atacante Chay, que estreou com a camisa alvinegra naquele jogo, também entrou bem na partida. Entretanto, diferente do duelo contra o Guarani, o sistema ofensivo do Vovô não teve eficiência.

Em contrapartida, o setor defensivo do Ceará teve severos problemas expostos. A dupla de zaga inicial, Tiago Pagnussat e Luiz Otávio (que posteriormente foi substituído por David Ricardo), não conseguiu acompanhar o ritmo do ataque do Ferroviário.

Os laterais também não conseguiram acompanhar a velocidade dos homens de lado do oponente, que chegavam constantemente com perigo na meta do goleiro Richard, que evitou uma derrota ainda mais elástica.

A dupla de volantes, Caíque e Richardson, não foi páreo pela troca de passes envolvente no meio-campo, além de exporem buracos nas entrelinhas de meio-campo e defesa.

Morínigo deve manter a estrutura com quatro defensores no time, com David Ricardo na vaga de Luiz Otávio, que ainda não se recuperou da lesão muscular sofrida no Clássico da Paz.

Outra mudança pode ocorrer no ataque. O centroavante Vitor Gabriel deve ganhar a primeira oportunidade como titular. Vina deve atuar mais aberto, mas se movimentando pelo meio para ajudar na criação junto a Jean Carlos.

Além de Luiz Otávio, Michel Macedo segue se recuperando de lesão muscular e está fora. Morínigo terá que decidir entre Igor e Marcos Ytalo para assumir o posto.

Sem desfalques por suspensão, o Pacajus deve repetir a mesma equipe da primeira rodada.

Ficha técnica – Ceará x Pacajus

Ceará

4-4-2: Richard; Buiú, David Ricardo, Tiago Pagnussat e Danilo Barcelos; Caíque Gonçalves, Richardson, Jean Carlos e Vina; Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Pacajus

4-3-3: Lupita; Ray, Jefferson, Ramon e Guto; Bruno Ocara, Edson Reis e Bruninho; Índio Potiguar, Jair Pitbull e André Cassaco. Técnico: Cleiton Cearense.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 25/01/2023

Horário: 20 horas, no horário de Brasília

Árbitro: Luiz César Magalhães

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Camila Ferreira de Sousa

Árbitro reserva: Alexandre de Sousa Peixoto

Transmissão: Nosso Futebol; Rádio O POVO CBN e CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

Tags