Guarani-J x Ceará ao vivo pelo Campeonato Cearense; siga transmissão

Guarani-J e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 15 de janeiro (15/01), pela 1ª rodada do Campeonato Cearense de 2023. A partida será disputada na Arena Romeirão, às 17 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Escalações de Guarani-J e Ceará:

Guarani-J

4-3-3: Diego; Eron, Bruno Costa, Mateus Mendes e Canindé; Da Silva, Patrick e Breno; Adhan, Arthur e Thyago.

Ceará

4-3-3: Richard; Michel Macedo, Luiz Otávio, Pagnussat e Danilo Barcelos; Caíque, Richardson e Jean Carlos; Janderson, Caio Rafael e Vina.

Como chegam Guarani-J e Ceará para o jogo

O time alvinegro trabalha forte desde o dia 16 de dezembro, quando iniciou a pré-temporada no Porangabuçu. Com o paraguaio Gustavo Morínigo no comando técnico e onze reforços anunciados, o Ceará deve jogar em uma formação tática diferente das que a torcida se acostumou nas últimas temporadas.

Durante a pré-temporada, o Alvinegro de Porangabuçu realizou um jogo-treino com o Atlético Cearense e venceu por 4 a 1. Na oportunidade, Vina, Luiz Otávio, Jean Carlos e Gabriel Lacerda balançaram as redes. O teste aconteceu no dia 7 de janeiro.

Já o Guarani tem objetivo modesto no torneio. Campeão da Série B do Estadual em 2022, o Leão do Mercado mira a permanência da elite do futebol cearense.

Sob o comando do técnico Renato Neves, o elenco foi completamente reformulado. No atual plantel rubro-negro, sete jogadores são da base do Campo Grande. O Guarani também contratou o lateral Weslley Santos e os goleiros Matheus Vinícius e Diego.

