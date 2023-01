Ceará enfrenta o Atlético Cearense em jogo-treino na Cidade Vozão

O Vovô finaliza semana de treinamentos com um jogo-treino diante da Águia na manhã deste sábado, 7

O Ceará segue com os preparativos para a temporada de 2023. Depois de uma semana inteira de treinamentos no CT de Porangabuçu, o Alvinegro irá enfrentar o Atlético Cearense em um jogo-treino na manhã deste sábado, 7.

Este será o primeiro amistoso da equipe de Gustavo Morinigo na pré-temporada de 2023. O Vovô recebe a Águia da Precabura na Cidade Vozão. A atividade será iniciada a partir das 9 horas, com portões fechados.

Ceará e Atlético-CE se preparam para o início do Campeonato Cearense. O Vovô encara o Guarani na Arena Romeirão, enquanto a Águia enfrenta o Pacajus no Estádio João Ronaldo. Ambos os jogos acontecem no dia 15 de janeiro, às 17 horas é 19h30 min respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags