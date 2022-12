Léo Gamalho fecha com o Vitória, informa imprensa baiana

Jogador teve nome vinculado ao Ceará no atual mercado da bola para a temporada 2023, mas acertou com a equipe baiana

O Vitória acertou a contratação do centroavante Léo Gamalho para a temporada 2023. O jogador teve nome vinculado ao Ceará no atual mercado bola para a tempora 2023, mas acertou com a equipe abaiana. A informação é do jornal A Tarde.

Em 43 partidas disputadas na temporada de 2022, o centroavante de 36 anos foi o artilheiro do Coritiba com 17 gols marcados, um a mais que Alef Manga. Só no Brasileirão foram oito gols, ajudando a equipe paranaense a escapar do rebaixamento.

Em 2015, Léo Gamalho teve passagem pelo Bahia, quando fez 29 partidas e marcou sete gols. O centroavante também acumula passagens por Goiás, Santa Cruz, CRB, Criciúma, além do futebol do Catar, Uruguai e Coréia do Sul.

Mercado da bola do Vitória

Outro reforço anunciado pelo Leão da Barra foi o zagueiro Dankler. Cria das divisões de base do Leão da Barra, o defensor surgiu no profissional em 2010 e permaneceu até 2012, quando foi negociado com o Botafogo. Posteriormente, o defensor atuou em Portugal, na França, no Japão e, mais recentemente, estava no futebol da Arábia Saudita, onde defendeu o Al-Ahli Jeddah.



Também na sexta, 2, o meia Gegê, de 28 anos, teve nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) e se torna mais um reforço do Leão da Barra para a próxima temporada.

Até o momento, cinco nomes já foram regularizados pela equipe baiana. O lateral-direito Railan, o lateral-esquerdo João Lucas, o zagueiro Camutanga e o meia Diego Torres, já aviam sido anunciados.O volante Léo Gomes esteve no Vitória em 2022, por empréstimo, e vai permanecer no clube em 2023, agora em definitivo.

