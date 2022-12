Ceará e Cuiabá abrem negociação por Fernando Sobral

Fernando Sobral, destaque do Ceará nas temporadas de 2020 e 2021, pode estar de saída de Porangabuçu. Embora não tenha tido um bom desempenho ao longo desta temporada, o volante virou alvo do Cuiabá no mercado da bola, que já efetuou, inclusive, uma proposta oficial ao Vovô. Os valores foram mantidos em sigilo.

Apesar da diretoria do Alvinegro e do Dourado estarem em negociação pela transferência do atleta de 27 anos, não há nada fechado até o momento. Vale ressaltar que Fernando Sobral teve seu contrato ampliado neste ano com o Ceará até o fim de 2024. O rebaixamento do time cearense à Série B, entretanto, forçou o Vovô a realizar uma reformulação no elenco.

História longa no Alvinegro

No Ceará desde 2019, Fernando Sobral ganhou destaque com a camisa preto-e-branco pelas atuações em 2020 e 2021, temporadas em que assumiu não só posição de titular absoluto, como tornou-se importante pilar do meio-campo. A boa capacidade de desarme foi um dos principais aspectos de destaque do jogador.

Pelo Vovô, Sobral totaliza 171 partidas, marcou oito gols e deu sete assistências. Nesta temporada, porém, o volante sofreu com lesões, além do desempenho inconstante dentro de campo, e acabou figurando no banco durante a maior parte da temporada.

