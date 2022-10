429 cadeiras foram quebradas em confusão generalizada no Castelão, diz Sejuv

Mandante da partida, Ceará terá um prejuízo de cerca de R$ 200 mil por cadeiras quebradas na Arena Castelão no último domingo, no setor norte superior do estádio

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informou nesta segunda-feira, 17, que 429 cadeiras foram quebradas durante a confusão generalizada que ocorreu na Arena Castelão. No último domingo, durante embate entre Ceará e Cuiabá, torcedores do Vovô protagonizaram uma grande briga com arremessos de cadeira no setor Norte Superior do estádio. O prejuízo para o time mandante será de cerca de R$ 200 mil, já que cada assento custa R$ 462,85.

Em uma reunião com representantes da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), órgãos de segurança do Estado do Ceará, Federação Cearense de Futebol (FCF) e Ministério Público do Ceará, via Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), foi discutido o episódio.



Os torcedores que partiram para cima dos jogadores, assim como aqueles que se enfrentaram no setor superior norte ou arremessaram cadeiras deverão ser identificados por uma equipe da Polícia Civil designada especialmente para isso. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Sandro Caron, que prometeu velocidade na apuração e assegurou que as pessoas responsáveis pelos atos de violência serão processadas de acordo com os crimes previstos no código penal brasileiro, tais como formação de quadrilha e tentativa de homicídio.

O tema de torcidas organizadas foi abordado na reunião por conta do início da confusão ter sido promovido no setor onde estava a principal organizada do Ceará Sporting Club. O titular do Nudtor, Edvando Elias de França, propôs a retirada de cadeiras do local onde esses grupos de torcedores assistem aos jogos, “para que em caso de novos conflitos, não sejam utilizadas (as cadeiras) como forma de violência ou objeto de arremesso”. O promotor disse que já conversou com o titular da Sejuv e está dialogando com os clubes sobre a medida. (Com Brenno Rebouças)



