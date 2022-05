Ceará x General Caballero ao vivo pela Copa Sul-Americana 2022; siga transmissão

O Ceará recebe o General Caballero-PAR nesta terça-feira, 17, às 19h15min, na Arena Castelão, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Único clube com 100% de aproveitamento na competição, o Vovô quer mais uma vitória para ficar confortável na liderança do Grupo G e tentar encaminhar a classificação. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Como chegam Ceará e General Caballero para o jogo

Em quatro jogos disputados na fase de grupos, o Ceará possui o melhor ataque da competição, com nove gols marcados, e também a melhor defesa, com apenas um tento sofrido. Números que deram ao Alvinegro de Porangabuçu o melhor saldo de gols desta fase do torneio, com oito. E busca ampliar esta marca contra os paraguaios, uma vez que o saldo pode ser determinante na classificação do time na última rodada.

Após uma sequência de 11 jogos sem vitória, o General Caballero voltou a vencer na última semana. O time derrotou o Nacional-PAR por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Paraguaio. Guillermo Hauche e Junior Marabel foram os autores dos gols. O resultado foi o primeiro triunfo do técnico Luciano Theiler no comando da equipe.



