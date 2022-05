Ceará x Flamengo ao vivo pelo Brasileirão 2022; siga a transmissão

O Ceará recebe o Flamengo hoje, sábado, 14 de maio, em duelo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com três derrotas nos últimos três jogos, o Alvinegro busca voltar a vencer na competição para se afastar da parte de baixo da tabela, onde figura na 17ª colocação, com apenas três pontos conquistados. Acompanhe a transmissão do jogo com a narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Flamengo ao vivo: ouça via YouTube

Ceará x Flamengo ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ceará e Flamengo

Ceará

4-3-3: João Ricardo ;Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Messias e Bruno Pacheco; Lucas Ribeiro, Geovane e Erick; Mendoza, Lima e Vina. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo

4-4-2: Hugo Souza; Isla, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Willian Arão, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Paulo Sousa.

Como chegam Ceará e Flamengo para o jogo

O Ceará vai para a partida repleto de desfalques. Apesar de terem sido liberados do departamento médico nesta semana, os zagueiros Messias e Luiz Otávio não iniciam no time titular. Além deles, o Alvinegro também não conta com Rodrigo Lindoso, suspenso com terceiro cartão amarelo, e os volantesFernando Sobral, Richard Coelho e Léo Rafael seguem lesionados.

Com três derrotas nos últimos três jogos, o Alvinegro busca voltar a vencer na competição para se afastar da parte de baixo da tabela, onde figura na 17ª colocação, com apenas três pontos conquistados.

Adversário do Vovô, o Flamengo também não vive bom momento no Brasileirão. O time carioca perdeu o clássico para o Botafogo-RJ por 1 a 0 na última rodada e aumentou a pressão sobre o técnico Paulo Sousa, que é contestado por parte da torcida. Em cinco jogos no Brasileirão, o Rubro-Negro venceu apenas um, contra o São Paulo, na segunda rodada, e soma cinco pontos, figurando na 14ª colocação.

