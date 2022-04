General Caballero x Ceará ao vivo pela Sul-Americana 2022; siga transmissão

General Caballero e Ceará se enfrentam hoje, 26, às 19h15min, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai, em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022.Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Líder isolado do grupo G, o Ceará chega confiante para encarar o General Caballero-PAR nesta terça-feira, 26, às 19h15min, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai. A partida é válida pela terceira fase da Copa Sul-Americana. Após dois triunfos, o duelo contra os paraguaios pode deixar o Vovô em vantagem na busca por uma vaga na próxima fase do torneio. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



General Caballero x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

General Caballero x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de General Caballero e Ceará

General Caballero

4-4-2: Juanito Alfonso; Lezcano, Duarte, Bustos, Vergara; Rodríguez, Fernández, Hauche, Elias Alfonso; Salcedo e Acuña. Téc.: Luciano Theiler



Ceará

4-3-3: João Ricardo; Michel Macêdo, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard, Geovane; Lima, Erick e Vina. Téc.: Dorival Júnior.





Como chegam General Caballero e Ceará para o jogo

Com seis pontos, o escrete preto-e-branco tem 100% de aproveitamento na competição internacional. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o time cearense derrotou, de virada, o Independiente-ARG, por 2 a 1, na estreia da equipe na Sul-Americana. Na segunda rodada do certame, o Alvinegro venceu o Deportivo La Guaira-VEN por 2 a 0, fora de casa.

O adversário do Alvinegro não vive bom momento na temporada. Após empate sem gols contra o 12 de Octubre pelo Campeonato Paraguaio, o treinador Gustavo Bobadilla deixou o comando técnico da equipe. O substituto escolhido pela diretoria é o argentinoargentino Luciano Theiler, que estreou com derrota por 3 a 2 para o Olimpia no último sábado, atuando como mandante.

