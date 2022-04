Escalação: Como General Caballero e Ceará vão a campo pela Copa Sul-Americana

General Caballero e Ceará se enfrentam hoje, 26, às 19h15min, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção-PAR, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

General Caballero e Ceará se enfrentam hoje, 26, às 19h15min, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção-PAR, em partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Vovô busca a terceira vitória na competição para se manter isolado na liderança do grupo G e encaminhar classificação à próxima fase. Veja as escalações das equipes:

ESCALAÇÕES

General Caballero

4-4-2: Juanito Alfonso; Lezcano, Duarte, Bustos, Vergara; Rodríguez, Fernández, Hauche, Elias Alfonso; Salcedo e Acuña. Téc.: Luciano Theiler

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Michel Macêdo, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard, Geovane; Lima, Erick e Vina. Téc.: Dorival Júnior.

