Ceará abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra o Sport no Castelão

O Ceará iniciou, neste domingo, 13, a venda de ingressos para o jogo contra o Sport-PE. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 15, às 21h30min, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O clube também abriu check-in para os sócios-torcedores reservarem um lugar no Castelão.

A compra de entradas para a partida pode ser realizada nas lojas físicas do Vovô. Os preços dos bilhetes variam de R$ 30 a R$ 200, levando em consideração apenas os valores das inteiras. Os check-ins estão disponíveis para associados através do site do clube.

Os torcedores só poderão fazer check-in e adquirir os ingressos se estiverem com o ciclo de vacinação completo, segundo exigência do decreto do Governo do Estado. A capacidade do Castelão está restrita à 30%.

Preços

Superior Central/ Inferior Norte/ Inferior Sul: R$ 30 (inteira)/ R$ 15 (meia)

Inferior Central: R$ 50 (inteira)/ R$ 25 (meia).

Premium: R$ 200 (inteira)/ R$ 100 (meia).

Pontos e horários de venda:

Domingo (13/03)



Loja Vozão Shopping Parangaba ( Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) - 13h às 21h;

Loja Vozão Shopping Iguatemi ( Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) - 13h às 21h;

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) - 13h às 21h;

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) - 13h às 21h.

Segunda-feira (14/02)



Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Damas) - 8h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba ( Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Iguatemi ( Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) - 10h às 21h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) - 10h às 21h.

Terça-feira (15/02)



Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Damas) - 8h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba ( Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) - 10h às 20h30min.

Loja Vozão Shopping Iguatemi ( Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) - 10h às 20h30min.

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) - 10h às 20h30min

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) - 10h às 20h30min.



