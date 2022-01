No primeiro teste de 2022, Ceará derrota o Floresta por 2 a 1 em jogo-treino

O Verdão da Vila saiu na frente do placar, com Flávio Torres, mas Mendoza, de pênalti, e Iury Castilho, nos momentos finais do jogo, viraram o placar para o Vovô

O Ceará derrotou o Floresta por 2 a 1 na tarde deste sábado, 22, em jogo-treino realizado na sede do Vovô, em Carlos de Alencar Pinto. Iury Castilho e Mendoza marcaram para o clube alvinegro, enquanto Flávio Torres balançou as redes a favor do Verdão da Vila. O confronto foi um teste preparatório para a estreia oficial de ambas equipes na Copa do Nordeste de 2022.

Para o duelo, Tiago Nunes não pode contar com alguns atletas. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, com lesão muscular, e o volante Fernando Sobral, com inflamação no pé esquerdo, foram ausências. Messias e Erick, em transição, e Buiú, Richardson, André Luiz e Lima, com Covid-19, também ficaram de fora.

O jogo

Taticamente, o treinador alvinegro não fez grandes modificações no primeiro tempo. O comandante manteve a mesma ideia implementada na temporada passada e escalou a equipe no 4-1-3-2, formado por Richard; Victor Luís, Marcos Victor, Gabriel Lacerda e Michel Macedo; Richard; Geovane, Léo Ceará e Jacaré; Vina e Gabriel Santos.

Neste esquema, o segundo volante tem mais autonomia para realizar avanços ofensivos, assim como o meio-campista Vina, que assume a função de segundo atacante, atuando próximo do gol adversário, com liberdade para circular no último terço do campo.

O Vovô iniciou o jogo de forma intensa, pressionando o Floresta. O Alvinegro criou boas possibilidades, como aos 17 minutos, em contra-ataque puxado pelo atacante Jacaré, e aos 38, após Vina aproveitar recuo equivocado do Verdão da Vila. Em ambos os lances, Gabriel Santos finalizou errado.

Entre os destaques, o volante Richard chamou a atenção pela boa capacidade nos passes e lançamentos, além da eficiência nos desarmes. A dupla de lateral formada por Victor Luís pela esquerda e Michel Macedo pela direita também causaram impressão positiva. Defensivamente, Gabriel Lacerda e Marcos Victor pouco foram acionados. No setor de criação, Léo Ceará e Vina conseguiram dar intensidade nas construções ofensivas da equipe.

Na volta do intervalo, Tiago Nunes manteve a mesma formação tática, mas os jogadores mudaram por completo: João Ricardo; Nino Paraíba, Jefferson, Luiz Otávio e Kelvyn; William Oliveira; Mendoza, Marlon e Iury Castilho; Zé Roberto e Cléber.

Apesar da troca de atletas, o Ceará conseguiu manter a mesma ideia de jogo apresentada no primeiro tempo, com toques rápidos, avanços dos laterais e infiltrações dos meio-campistas dentro da área. Concluir as jogadas, entretanto, foi um problema para o Alvinegro, que apresentou dificuldade para transformar a superioridade em gols.

O Floresta, por outro lado, foi eficiente. Aos três minutos, Flávio Torres recebeu lançamento e aproveitou a saída precipitada do goleiro João Ricardo para abrir o placar. O Alvinegro, de tanto pressionar, conseguiu empatar a partida aos 37, em cobrança de pênalti convertida pelo atacante Mendoza, e virou o jogo já nos minutos finais, aos 46, com Iury Castilho, um dos recém-contratados.

Entre os atletas que finalizaram a partida, Zé Roberto demonstrou versatilidade e boa movimentação entre as linhas ofensivas. Iury Castilho, atuando aberto pelo lado direito, e Mendoza, pela esquerda, foram participativos.

A estreia oficial de Ceará e Floresta na temporada de 2022 acontece no próximo sábado, 29, pela Copa do Nordeste. O Vovô enfrenta o Sergipe, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), enquanto o Floresta encara o Globo, no estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim (RN), às 20 horas.