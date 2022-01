Destaque do Ceará na década de 70, Da Costa falece aos 74 anos

Um dos grandes nomes da história do Ceará, João Rodrigues da Costa, mais conhecido como Da Costa, faleceu neste sábado, 8, aos 74 anos, por conta de complicações cardiopulmonares. O ex jogador atuava como ponta esquerda e conquistou cinco títulos estaduais para o Alvinegro de Porangabuçu.

Da Costa estreou no Vovô em 1971, e com a camisa alvinegra, venceu o Campeonato Cearense nos anos de 1971, 1972, 1975, 1976, 1977. Atuou em 330 partidas, sendo o 11º atleta com mais jogos pelo Ceará na história, e marcou 96 gols, um deles na vitória por 2 a 1 sobre o Santos no jogo 1.000 de Pelé.

O ponta esquerda também teve passagens por Botafogo-RJ, Vasco-RJ, Porto-POR, Paysandu-PA e Portuguesa-SP.

Em nota oficial, o Ceará decretou luto oficial de três dias e terá a bandeira oficial hasteada a meio mastro neste período no centro de treinamento de Porangabuçu.

