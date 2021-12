Klaus, do Ceará, recebe troféu "Não é só futebol", da CBF, por ter ensinado massagista do clube a ler

O zagueiro do Vovô e o massagista do clube, Orlando, receberam o prêmio nesta sexta-feira, 10, na cerimônia do Prêmio Brasileirão 2021

O zagueiro do Ceará, Klaus, foi premiado na noite desta sexta-feira, 10, com o troféu "Não é só futebol", dado pela CBF no Prêmio Brasileirão 2021. O defensor recebeu o prêmio ao lado do massagista do clube, Orlando, pela história que eles compartilharam nessa temporada.

Durante o tratamento de uma lesão, o zagueiro descobriu que o companheiro de Departamento Médico não sabia ler, mas tinha o desejo de aprender. “Estava no departamento médico e acabei ouvindo a história do senhor Orlando, que ele não sabia ler e queria muito aprender para ler as palavras de Deus. Comprei os livros, fiz o material e começamos”, contou o zagueiro para o canal oficial do clube, Vozão TV.

A história foi divulgada pelo Alvinegro de Porangabuçu no Dia dos Pais, em agosto, e a ação teve grande repercussão. Após receber o prêmio, Orlando falou sobre a importância da alfabetização na sua vida e, emocionado, agradeceu a Klaus e ao presidente do Ceará, Robinson de Castro, pelas oportunidades que vive dentro do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

_

Na ausência de jogos, o Esportes O POVO segue o noticiário de futebol cearense com informações do mercado da bola. Todas as novidades do Ceará Sporting Club clicando aqui e também em nossas redes sociais: Facebook e Instagram.