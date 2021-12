Ceará inicia período de férias e retorna para nova temporada no dia 8 de janeiro

O Ceará iniciou nesta sexta-feira, 10, o período de férias dos atletas e da comissão técnica. Eles irão voltar para o clube para iniciar a preparação para a nova temporada no dia 8 de janeiro, um mês antes da estreia do time em jogos oficiais em 2022.

O Vovô irá disputar cinco competições em 2022. São elas: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O primeiro torneio que o Alvinegro de Porangabuçu irá jogar será o certame regional, que está datado para se iniciar entre os dias 22 e 23 de janeiro.

O Estadual se inicia no dia 9 de janeiro, mas tanto Ceará quando Fortaleza só entram na competição a partir das quartas de final, fase que tem estreia prevista para o dia 22 de fevereiro. O torneio internacional tem deve se iniciar em abril. O Vovô só irá conhecer seus adversários na competição no dia 23 de março, quando a Conmebol fará o sorteio das chaves do certame.

