Escalação: como Palmeiras e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

O Alvinegro visita o Verdão hoje, 9, a partir das 21h30min, no Allianz Parque, pela 38ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time

Ainda sonhando com uma vaga na Copa Libertadores de 2022, o Ceará entra em campo nesta quinta-feira, 9, às 21h30min, para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Palmeiras

3-4-3: Vinicius Silvestre; Michel, Naves e Lucas; Garcia, Fabinho, Matheus Fernandes e Vanderlan; Giovani, Vitinho e Kevin.

Técnico: Paulo Victor Gomes

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Igor, Messias, Klaus e Kelvyn; Fabinho e Fernando Sobral; Mendoza, Vina e Lima; Yony González.

Técnico: Tiago Nunes

