Escalação: como Ceará e Corinthians vão a campo pelo Brasileirão

Com a necessidade da vitória para ingressar no G-8 do Brasileirão, o Ceará enfrenta o Corinthians-SP nesta quinta-feira, 25, a partir das 20 horas, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Ceará

4-3-2-1: João Ricardo; Igor, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Sobral; Mendoza, Vina e Lima; Jael. Técnico: Tiago Nunes.

Corinthians

4-3-3: Cássio; Fágner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Du Queiroz e Luan; Róger Guedes, Jô e Gabriel Pereira. Técnico: Sylvinho.

Arbitragem do jogo

O embate entre o Vovô e a equipe paulista será apitado pelo árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná. Os auxiliares serão Fabrício Vilarinho da Silva, de Goiás, e Sidmar dos Santos Meurer, também do Paraná. O responsável pelo VAR será Leone Carvalho Rocha.

