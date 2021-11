Tiago Nunes lamenta morte do jogador Riuler, de 23 anos, que atuava no Japão

Técnico do Vovô trabalhou com Riuler na base do Athletico-PR, em 2017. Mensagem de lamento foi publicada por Tiago Nunes no Instagram

Na conta que possui no Instagram, o técnico do Ceará, Tiago Nunes, lamentou a morte do jogador Riuler de Oliveira Faustino, de 23 anos, que faleceu na madrugada de terça-feira, 23, no Japão, devido a um infarto. Os dois trabalharam juntos entre 2017 e 2018, no Athletico-PR.

“Dias como hoje nos fazem perceber que a vida é um sopro, que passa rápido. Dor no peito em saber do falecimento do amigo Riuler: um garoto, pai e exemplo de profissional. Deus possa confortar a família e amigos nesse momento de luto!”, escreveu Nunes, em publicação acompanhada de uma foto do rosto do jogador.

Riuler começou a carreira na base do São Paulo, mas posteriormente teve oportunidades nas bases de Coritiba, Athletico-PR e Internacional. No ano de 2019 ele foi jogar no futebol japonês e por lá vestiu três camisas. O último clube dele foi o Shonan Bellmare, pelo qual jogou 11 partidas, atuando como meia.

Passagens pelas bases da seleção brasileira também constavam no currículo de Riuler. Ele esteve no Sul-Americano Sub-15, em 2013, e no Sul-Americano Sub-17, de 2015.



