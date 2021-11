Ceará chega a 21 mil sócios-torcedores; aumento é de quase 30% desde a volta de público aos estádios

Número foi registrado no site oficial do programa de sócios por volta das 17h30min desta terça-feira, 9. Clube mantém evento com preços promocionais e mira crescimento maior ainda até domingo

O bom momento em campo e a extensão do evento promocional iniciado no fim de semana fez o Ceará alcançar nova marca no programa de sócios-torcedores nesta terça-feira, 9. O clube conta agora com um quadro de 21 mil associados e espera mais crescimento até domingo, 14, quando se encerrará a promoção.

Quando o público começou a retornar ao Castelão, o Ceará tinha cerca de 14.800 sócios-torcedores. De lá para cá são pouco mais de 6 mil novas adesões, tendo sido praticamente metade desde o lançamento do “Super Fim de Semana”, na última sexta-feira, 5. Os bons resultados fizeram com que a diretoria estendesse o evento para toda uma semana.

Em porcentagem, o Vovô cresceu 29,5% desde o retorno do público ao estádio, em outubro. A meta dos dirigentes do Ceará, porém, é alcançar 40 mil sócios-torcedores em 2022.

