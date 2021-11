Tiago Nunes abre semana do Ceará com reunião geral no meio do gramado

Treinador conversou com os jogadores sobre a reta final da Série A do Brasileiro e usou um tom motivacional no discurso

Na reapresentação do Ceará, nesta terça-feira, 2, o técnico Tiago Nunes fez uma reunião geral no meio do gramado de Carlos de Alencar Pinto. O assunto era a reta final da Série A, os objetivos do Vovô na competição e como o time deve proceder a partir de agora.



De longe, foi possível ouvir Nunes pedindo mais atenção nas bolas paradas, minimizar os erros cometidos e outras orientações específicas de jogo. Além disso, o comandante alvinegro deu um tom motivacional no discurso, aproveitando o embalo da vitória do último domingo, 31, diante do Fluminense.

Depois do bate-papo, quem havia jogado a maior parte do tempo no duelo passado foi para a academia fazer regenerativo e o restante do time fez trabalho em campo. Gabriel Dias, que foi expulso ainda no primeiro tempo da partida contra o Fluminense — e está suspenso do próximo jogo —, por exemplo, ficou no gramado.

Tiago Nunes fez duas equipes e comandou um coletivo, mas com interrupções para orientação em lances pontuais. Como não tinha todo o elenco, precisou fazer improvisações, como transformar William Oliveira em zagueiro e Geovane em lateral-esquerdo.

O próximo expediente do Ceará será na manhã desta quarta-feira, 3, a partir das 9 horas, novamente em Porangabuçu. Tiago Nunes deve começar a abordar junto aos atletas sobre o Cuiabá, adversário do próximo domingo.



