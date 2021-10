Após liberação do Governo, Ceará amplia carga de ingressos para jogo com o Bragantino

17:43 | Out. 15, 2021

Governador Camilo aumentou para 18 mil pessoas de público total no Castelão. Alvinegro enfrenta o time paulista neste domingo

Com o anúncio do governador Camilo Santana da liberação de 30% da capacidade de público para eventos esportivos, o Ceará já adotará a medida e ampliará a carga de ingressos para a partida contra o Bragantino, neste domingo, 17. Desta forma, o clube poderá receber 18.985 torcedores no Castelão para enfrentar o Massa Bruta pela 27ª rodada da Série A.

Anteriormente, a capacidade para jogos no Castelão autorizada era de 10%, sendo 6.200 lugares disponíveis.

A operação para o jogo permanece o mesmo, com lugares disponíveis para sócio-torcedores e público em geral. Para entrar no estádio, é preciso estar com ciclo de vacinação completa e fazer uso das máscaras cirúrgica, PFF2 ou N95, conforme protocolo sanitário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, o clube já registrou 4.400 check-ins realizados por sócio-torcedores dos planos Vovô de Ouro (acesso a todos os setores), O Mais Querido (norte, sul, central ou especial) e Campeão da Popularidade (norte, sul e central superior). O fechamento dos check-ins será realizado de forma simultânea no domingo, 17, dia do jogo, às 11 horas, ou até acabarem as vagas.

Diretor de Promoções e Atividades Sociais do Ceará, Veridiano Pinheiro, explicou no programa Trem Bala, da Rádio O POVO CBN, que os sócio-torcedores podem refazer check-in escolhendo outro setor que havia se esgotado quando a capacidade era de 10%.

"Vamos ampliar todos os setores. Os torcedores que já haviam feito check-in em determinado setor, eles terão a opção de refazer para esse setor esgotado. E vamos ampliar a venda de ingressos", afirmou Veridiano.

Para os torcedores que fazem parte do Plano Time do Povo, o valor pago para ir ao estádio é de R$ 10, garantindo vaga na inferior sul. Para o plano Consulado Alvinegro, a compra do ingresso fica 50% de desconto no valor de qualquer setor.

Os ingressos à venda para público em geral variam entre R$ 40 e R$ 150.

Valores dos ingressos e portões de acesso:

Premium - Não terá venda;

Bossa Nova (Inf. Central): R$ 150 (Inteira) / R$ 75 (meia); Portão I

Superior Central: R$ 120 (Inteira) / R$ 60 (meia); Portão H

Superior Norte: R$ 100 (Inteira) / R$ 50 (meia); Portão R

Superior Sul: R$ 100 (Inteira) / R$ 50 (meia); Portão F

Inferior Norte: R$ 80 (Inteira) / R$ 40 (meia); Portão Q

Inferior Sul: R$ 80 (Inteira) / R$ 40 (meia); Portão C

Tags