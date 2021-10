Zagueiro da base do Ceará é suspenso pelo STJD por alterar idade em documento

O caso chegou até a Procuradoria através de uma notícia de infração feita pelo próprio Ceará, que havia identificado a alteração do local e da data de nascimento no documento original do jogador

O zagueiro Vitão, jogador das categorias de base do Ceará, foi suspenso por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (STJD). O presidente do órgão, Otávio Noronha, atendeu ao requerimento da Procuradoria que denunciou o atleta por uso de documento alterado.

O caso chegou até a Procuradoria através de uma notícia de infração feita pelo próprio Ceará, que havia identificado a alteração do local e da data de nascimento no documento original do jogador. Procurado pelo Esportes O POVO, o clube informou que se manifestará apenas nos autos do processo e não revelou a verdadeira idade do defensor, que usava documentação que apontava nascimento no ano de 2001.

O atleta foi enquadrado no artigo 234 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e a Procuradoria pediu a suspensão preventiva de Vitão. O pedido foi encaminhado para análise do presidente do STJD e o processo seguiu a ordem para julgamento.

Com base no artigo 35 do CBJD e destacando a gravidade na conduta do atleta, o presidente Otávio Noronha deferiu o pedido de suspensão preventiva.

O processo está na pauta da Quinta Comissão Disciplinar e será julgado em primeira instância na próxima sexta, 9, a partir das 10h30min, em sessão virtual transmitida no site do STJD do Futebol.

