Ceará é terceiro com menos pênaltis a favor e o segundo com mais marcados contra na Série A

O Vovô teve duas penalidades pró, enquanto teve cinco anotadas em favor dos adversários no Campeonato Brasileiro

O pênalti marcado que originou o gol da vitória do Ceará contra a Chapecoense foi apenas o segundo anotado em favor do Alvinegro neste Campeonato Brasileiro. Segundo o Footstats, site estatístico de futebol, a equipe cearense é a terceira que menos sofreu penalidades – ao lado de Atlético-GO, Atlhetico-PR, Bahia, Flamengo e Sport. Em contrapartida, o Vovô é a segunda equipe que mais cometeu, com cinco infrações dentro da área, a mesma quantidade da Chape.



Apenas Cuiabá, Bragantino e Palmeiras tiveram menos penalidades a favor que o Ceará. O Dourado e o Massa Bruta cobraram uma infração na pequena área, cada, e o Palestra não teve nenhum pênalti sequer marcado neste Brasileirão. Os dois marcados para o Vovô foram na derrota contra o Santos (3 a 1), convertido por Vina, e na última vitória contra a Chape (1 a 0), efetuado por Jael.

Por outro lado, o Alvinegro de Porangabuçu já cometeu cinco penalidades máxima. Somente o Fluminense fez mais faltas na pequena área, com seis anotadas pela arbitragem. Dos pênaltis cometidos, dois foram contra o Santos, e os outro foram diante de Internacional, Bahia e América-MG. Destes, o Peixe perdeu os dois, ambos com Marinho cobrando, e o Coelho desperdiçou com Ribamar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O único pênalti que influenciou na derrota do Ceará foi justamente contra o próximo adversário na Série A, o Bahia. O Esquadrão vai receber o Vovô neste sábado, 25, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags