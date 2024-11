Botafogo vence Vasco e abre sete pontos para o Fortaleza no Brasileirão

Botafogo abriu distância na liderança da Série A Crédito: Vítor Silva/ BFR

O Botafogo deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro Série A. O Glorioso venceu por 3 a 0 o clássico contra o Vasco, nesta terça-feira, 5, no estádio Nilton Santos. Com o resultado, a equipe de General Severiano chegou a 67 pontos e abriu seis de vantagem para o Palmeiras e sete para o Fortaleza. Já os cruzmaltinos seguem com 43, no meio da tabela. O Botafogo construiu a vitória ainda no início do primeiro tempo, com gols de Savarino e Luiz Henrique. No segundo tempo, Júnior Santos marcou o terceiro dos alvinegros, seu primeiro desde que retornou de grave lesão na tíbia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Cuiabá, neste sábado, 9, novamente no estádio Nilton Santos. No mesmo dia, o Vasco vai visitar o Fortaleza, no Castelão, às 19 horas.

O Tricolor do Pici vive expectativa de casa cheia contra o cruzmaltino, visto que pode ultrapassar a marca de um milhão de torcedores pagantes levados ao estádio em 2024. Caso vença o Vasco e o Palmeiras tropece na rodada, o Leão pode terminar a rodada ocupando a vice-liderança do campeonato. Como foi o Jogo O Botafogo começou a partida pressionando o Vasco. A primeira boa chance dos donos da casa aconteceu aos seis minutos. Adryelson aproveitou cruzamento e cabeceou na trave. Os alvinegros seguiram no ataque e abriram o placar aos oito minutos. Savarino aproveitou novo cruzamento e chutou de primeira, sem chance para Léo Jardim.

O Botafogo manteve a postura ofensiva e chegou ao segundo gol aos 11 minutos. Após toque errado de Hugo Moura, os alvinegros avançaram com rapidez e trocaram passes até Luiz Henrique mandar para a rede. O Vasco só conseguiu avançar com qualidade aos 13 minutos. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de John. A situação ainda melhorou para o Botafogo aos 38 minutos. Igor Jesus fez mais uma boa jogada e foi derrubado por João Victor. Primeiro, o árbitro marcou pênalti, mas acabou mudando para falta após checagem do VAR. O zagueiro cruzmaltino acabou recebendo o segundo cartão amarelo e foi expulso.

No segundo tempo, os alvinegros continuaram com o domínio do clássico. Com a vantagem numérica, o Botafogo rondava a área do Vasco, que apenas se defendia. O Vasco só conseguiu sua primeira finalização aos 21 minutos. Lucas Pitón entrou na área, mas chutou fraco, facilitando a defesa de John. Só que a resposta do Botafogo veio em grande estilo, aos 25. Em avanço rápido, Junior Santos recebeu passe na área e tocou de cavadinha, na saída de Léo Jardim. Na parte final, o clima de festa foi total no Nilton Santos. A torcida emplacou um olé nas trocas de passes do Botafogo. Os donos da casa apenas administraram o resultado para sair de campo com mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 VASCO Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 5 de novembro de 2024 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)