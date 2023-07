Líder do Brasileirão, Botafogo anuncia a contratação do técnico português Bruno Lage

O Botafogo definiu quem será o novo comandante do time. Neste sábado, o Fogão anunciou o técnico Bruno Lage, de 47 anos. Dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube carioca, John Textor se acertou com o treinador português, que é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana para assinar contrato.

Bruno Lage, assim, vai ser o substituto do compatriota Luís Castro, que deixou o Botafogo para assumir o Al Nassr, clube da Arábia Saudita em que Cristiano Ronaldo atua.

O novo técnico do Botafogo chega ao clube acompanhado dos treinadores adjuntos Alexandre Silva, Carlos Cachada e Luís Nascimento e dos analistas Jhony Conceição e Diogo Camacho.

Quem é Bruno Lage, novo técnico do Botafogo

Bruno Lage começou a trajetória de técnico nas categorias de base do Benfica. Depois, também em divisões inferiores, ele passou pelo Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Na condição de auxiliar de Carlos Carvalhal, Lage, então, trabalhou no Sheffield United, da Inglaterra, e no Swansea, de País de Gales.

O técnico retornou ao Benfica, para treinar o time B e depois assumiu o profissional na temporada 2018/2019. Lage, então, foi campeão do Campeonato Português. No ano seguinte, após queda de desempenho, foi demitido, em junho de 2020.

Lage continuou a carreira na Inglaterra. O português foi o técnico do Wolverhampton na temporada 2021/2022. O comandante iniciou a temporada 2022/2023, mas foi demitido em outubro de 2022.

Botafogo no Brasileirão

O treinador português se unirá ao Botafogo durante grande fase da equipe carioca. O Fogão é o líder do Campeonato Brasileiro com 33 pontos, sete a mais que o vice-líder Grêmio. Sua próxima partida será justamente contra o time gaúcho, neste domingo, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre (RS).