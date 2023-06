Luís Castro deve confirmar saída do Botafogo para assumir clube de Cristiano Ronaldo

Treinador português se pronuncia sobre proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, após empate na Sul-Americana e deve se despedir do Glorioso após reunião com John Textor

O Botafogo empatou com o Magallanes, do Chile, por 1 a 1 e acabou em segundo lugar em seu grupo na Sul-Americana. O resultado decepcionou os torcedores presentes no estádio Nilton Santos. A partida foi especial por conta da despedida dos gramados do experiente zagueiro Joel Carli. Mas também deve ter sido a última do técnico Luís Castro.

O português tem proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita e afirmou que a decisão sobre sua decisão será definida nesta sexta-feira, 30, em reunião com seu agente.

"Na terça-feira passada tive uma reunião com John Textor, falamos sobre o momento do clube, sobre a vitória contra o Palmeiras, sobre a janela e sobre o interesse do Nassr que poderia haver em mim. Foi comunicado que não havia nenhuma proposta oficial à altura e seguimos então uma conversa após uma reunião entre meu agente e meu advogado após que houvesse uma proposta oficial, que chegou quarta-feira. Essa reunião será sexta-feira e eu só vou tomar uma posição após essa reunião", disse Luís Castro.

Em seguida, o técnico do Botafogo questionou a possibilidade de poder sair mesmo antes do fim do seu contrato.

"Eu sou livre, só tenho que respeitar o meu contrato. A minha liberdade está emparedada por um contrato. E eu respeito. Por quê? Aí eu sou fundamental em um projeto? Por que não estão R$ 50 milhões na minha cláusula para eu não sair? Só agora que sou fundamental no projeto? Gostaria de falar de outra maneira, mas não consigo. Aquilo que eu sinto vem sempre para fora", declarou Luís Castro.

Por fim, o treinador português explicou a razão de ter saído de campo sozinho.

"Não queria sair xingando acompanhado pelos meus jogadores. Queria sair sozinho. Meus jogadores não estão acompanhados dos meus processos. Há vários tipos de líder, mas para mim só há um: aquele que valoriza, por isso é que fiquei sozinho. Não quero que eles pensem que é algo para eles quando é para mim. Os meus jogadores nunca devem ser xingados por ninguém. Peço à torcida para nunca xingarem", finalizou Luís Castro.