Atlético-MG perde para o Lanús nos pênaltis e fica com vice da Sul-Americana

Hulk perdeu um dos pênaltis da decisão entre Atlético-MG e Lanús, pela Copa Sul-Americana, no Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai) / Crédito: Juan Mabromata / AFP

O Atlético-MG amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2025. Na noite deste sábado, 22, o Galo perdeu para o Lanús-ARG por 5 a 4, nos pênaltis, após um empate sem gols nos 120 minutos. A equipe argentina, por sua vez, sagrou-se bicampeã do torneio continental. Junto da tão desejada taça, o time argentino também levou para casa uma premiação de 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões na cotação atual) e conquistou uma vaga direta na fase de grupos da Conmebol Libertadores da próxima temporada.

O Lanús ainda disputará a final da Recopa Sul-Americana no ano que vem. A equipe do técnico Maurício Pellegrino aguarda a definição do adversário, que sairá da decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O confronto será no próximo sábado, dia 29 de novembro. Do outro lado, o Atlético-MG perdeu a oportunidade de completar sua galeria internacional de troféus e a chance de conquistar um título inédito. O Galo ficou com o vice-campeonato e, como premiação, ganhou o valor de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,3 milhões). Lanús 0 (5) x 0 (4) Atlético-MG - O jogo A primeira finalização do jogo foi aos 13 minutos, por parte do Lanús. Ruan saiu jogando errado e perdeu para o ataque da equipe argentina. A bola chegou em Ramiro Carrera, que arriscou da entrada da área para defesa tranquila do goleiro Everson. Aos 17 minutos, o Atlético-MG fez uma pressão com uma série de cruzamentos. Em uma das sobras, Alan Franco finalizou de fora da área e passou perto do travessão, animando a torcida do Galo. Aos 20 minutos, o Atlético-MG teve uma boa chance. Junior Alonso lançou Dudu, que apareceu do lado esquerdo e cruzou rasteiro para Arana. O primeiro chute do lateral foi bloqueado, mas ele ficou com a sobra e bateu à queima-roupa, obrigando o goleiro Losada a fazer grande defesa. O impedimento, porém, foi marcado após o fim do lance. Com 26 minutos, o Galo acertou a trave e quase abriu o placar em cobrança de falta colocada de Bernard.

Com 13 minutos, Igor Gomes recebeu do lado esquerdo, cortou para o meio e finalizou colocado, mas Losada fez boa defesa e espalmou. Já aos 21 minutos, Junior Alonso também arriscou de fora da área, mas mandou por cima do gol. Com 44 minutos, o Lanús teve uma das duas poucas finalizações no jogo, mas Castillo acertou a rede pelo lado de fora. Aos sete minutos, o Atlético-MG teve boa chance de abrir o placar. Biel tocou para Caio Paulista, que invadiu a grande área e bateu para o gol, mas mandou para fora. Com 11 minutos, Scarpa cruzou, Biel apareceu sozinho e cabeceou para o gol, mas Losada defendeu. Com cinco minutos da etapa final da prorrogação, o Atlético-MG teve a melhor chance do jogo. Igor Gomes lançou Hulk em profundidade, e o camisa 7 serviu Biel, que ficou cara a cara com Losada. O atacante bateu para o gol, mas Losada saiu do gol e fez grande defesa para evitar o gol do Galo. Watson marcou para o Lanús e Victor Hugo perdeu, dando o título ao time argentino.