Rony, do Atlético-MG, pede rescisão de contrato na Justiça por atraso de pagamentos

O atacante Rony pediu a rescisão de contrato com o Atlético-MG na Justiça do Trabalho. Rony, que chegou ao time mineiro ainda nesta temporada, alega atrasos nos pagamentos de salário ou encargos, como FGTS, luvas e direito de imagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Atlético-MG desde fevereiro, Rony disputou 28 jogos, marcou 10 gols e conquistou o Campeonato Mineiro. Ele deixou o Palmeiras em janeiro deste anos depois de cinco temporadas defendendo o Verdão e assinou com o time mineiro até 2027.

No último domingo, inclusive, o atleta foi homenageado pelo clube paulista antes de Palmeiras x Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Rony recebeu das mãos da presidente Leila Pereira e do vice Paulo Buosi, uma placa e um quadro em alusão à sua trajetória no Palmeiras. O duelo terminou com a vitória palmeirense por 3 a 2.

O Atlético-MG, procurado pela reportagem, se pronunciou sobre o caso. O time mineiro disse que está com os salários (CLT) em dia e revelou ter apenas uma parcela dos direitos de imagem atrasada em dois dias.