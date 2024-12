Atlético-MG oficializa o retorno de Cuca para sua quarta passagem no clube

Com o Galo, Cuca foi campeão da Copa Libertadores 2023, título inédito na história do clube mineiro / Crédito: Pedro Souza / Atletico

O Atlético-MG anunciou, neste domingo, 29, o retorno de um velho conhecido ao comando técnico: Cuca. Após as negociações com Luís Castro não avançarem, o Galo decidiu trazer o treinador para sua quarta passagem à frente do clube. A primeira — e mais marcante — aconteceu entre 2011 e 2013. Durante esse período, o Atlético conquistou dois títulos do Campeonato Mineiro e o histórico troféu da Copa Libertadores, o primeiro e, até agora, único da história do clube mineiro.