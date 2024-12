Atlético-MG anuncia novo patrocínio máster, o maior da história do clube

Com valor recorde no futebol mineiro, casa de apostas H2bet estampará a parte nobre da camisa do Galo pelos próximos três anos / Crédito: Jogada 10

Com o fim da parceria com a Betano, o Atlético-MG tem um novo patrocinador máster para a temporada de 2025, a casa de apostas H2bet. O clube anunciou a parceria, que já é a maior da história do clube e do futebol mineiro, nesta sexta-feira (20), através das redes sociais. O contrato assinado é válido por três anos e terá um investimento fixo total de R$ 180 milhões, ou seja, R$ 60 milhões por temporada. Agora, com essa quantia, o Galo se tornou o terceiro clube do futebol brasileiro com o maior patrocíno máster. Aliás, com os bônus por metas atingidas, esse valor pode ultrapassar R$ 200 milhões.

Assim, o logo da empresa de apostas esportivas estará presente na parte nobre da camisa do Atlético-MG. Além disso, também estampará as camisas de treino e os uniformes do futebol feminino do time mineiro a partir do próximo ano.