Milito lamenta derrota do Atlético-MG no Brasileiro: "Não esperávamos"

Após a partida desta quarta-feira, o técnico Gabriel Milito lamentou o revés e comentou a falta de regularidade do Galo na competição

"Gostaria e trabalhamos muito para que tivéssemos a mesma regularidade, mas até agora não foi possível. Acho que deveríamos ter ganhado mais, mas também sei que se tivéssemos sempre com a mesma equipe, não estaríamos nas finais. Então fui obrigado a mudar", completou.

"A derrota nos afeta muito e não a esperávamos, mas aconteceu e não podemos negar. Agora é tentar recuperar e jogar a volta da final com muita energia para ver se é possível reverter (o placar). Sei que a equipe vai dar tudo. Mas, claramente, no Campeonato Brasileiro não temos os resultados das Copas", disse.

Caso seja campeão da Copa do Brasil, Gabriel Milito será o primeiro técnico argentino a conseguir o feito. No entanto, ele ignorou a estatística e disse que só quer vencer.

"Agora mesmo não penso nisso, não me interessa isso. O que me interessa mesmo é que a minha equipe ganhe. Só isso. Sentimos a dor por outra derrota. Não me interessa em nada este dado", falou.

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na Arena MRV pelo jogo de volta da Copa do Brasil no próximo domingo, às 16h (de Brasília). Na partida de ida, no Maracanã, os cariocas foram superiores e venceram por 3 a 1.