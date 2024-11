Evander não descarta voltar ao Vasco e revela propostas de Flamengo e Palmeiras

No início do ano, o nome de Evander apareceu no noticiário como possível reforço do Flamengo para 2024. O meia, um dos destaques da Major League Soccer (MLS) pelo Portland Timbers, revelou que não foi só o Rubro-Negro que queria a sua contratação.

“Teve interesse de alguns clubes do Brasil. Teve o interesse do Flamengo, teve do Palmeiras, de clubes europeus. Mas eles não queriam vender. Eu não vim por isso. Eu quero voltar para onde vou me destacar. Quero ir para a Seleção. Quero aproveitar esse momento da Seleção em reformulação para me destacar”, afirmou o apoiador, em entrevista ao “Charla Podcast”.

Evander não descarta voltar ao Vasco

Evander é revelado pelo Vasco e diz que não saiu do clube com a imagem arranhada. Segundo o atleta, se as portas estiverem abertas, não vê problema em voltar as suas origens.

“Não saí machucado (do Vasco). O torcedor é muito sentimental, é apaixonado. Estava vendo Vasco x Atlético-MG, o Paulinho é declarado Vasco, mas pisou em São Januário e foi vaiado. A gente não sabe o dia de amanhã. Se as portas estiverem abertas para mim, estou à disposição. Meu primeiro objetivo é voltar para o Brasil ou para a Europa, mas voltar para ser visto. Quero estar na Seleção”, declarou.