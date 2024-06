Árbitro revela motivo de expulsão de Hulk diante do Palmeiras: "Me diz o porquê do cartão"

Hulk foi expulso pelo árbitro Rodrigo José Pereira após dois cartões amarelos no primeiro tempo da partida entre Atlético-MG e Palmeiras Crédito: Pedro Souza / Atlético

O árbitro Rodrigo José Pereira revelou na súmula da partida entre Palmeiras e Atlético-MG, que terminou 4 a 0 para o Alviverde, o motivo da expulsão do atacante Hulk durante o duelo desta segunda-feira, na Arena MRV, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta recebeu dois cartões amarelos seguidos e, consequentemente, o vermelho ainda no primeiro tempo por fortes reclamações. No documento oficial, o árbitro explica a causa de ambos cartões amarelos. O primeiro foi em razão de uma cobrança calorosa do atacante ao árbitro após uma falta marcada a favor do Galo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem – Após a marcação de uma falta em favor de sua equipe: ‘apita logo c…!’", explica Rodrigo na súmula.

Já o segundo cartão, que resultou no vermelho, o árbitro declarou que foi por conta da forma que Hulk se direcionou a ele. "Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem – Aos 31 minutos do primeiro tempo, expulsei do campo de jogo com a aplicação do segundo cartão amarelo o Sr. Givanildo Vieira Souza, n°07 da equipe do Atlético Mineiro SAF, após receber cartão amarelo por reclamação, o mesmo partiu em minha direção de maneira acintosa, ficando face a face comigo e gritando de forma desrespeitosa as seguintes palavras: ‘Me diz o porquê do cartão, me diz o porquê’. Após ter sido expulso o mesmo empurra meu rosto com o dedo indicador de forma ofensiva e se negando a sair do campo de jogo. Quando o jogador decidiu deixar o campo de jogo proferiu a seguinte frase em direção ao árbitro: ‘Filho da p… ’. Com isso, a partida ficou paralisada por 03 minutos", escreveu o juiz pernambucano. Expulsão de Paulinho Outra expulsão relatada na súmula foi a do atacante Paulinho, após o apito final. O camisa 10 se desentendeu com Marcos Rocha e acertou um chute no lateral direito do Palmeiras.

"Após o término da partida, estando ainda dentro do campo de jogo, expulsei com a aplicação do cartão vermelho direto o sr. Paulo Henrique Sampaio filho, n° 10 da equipe Atlético Mineiro SAF, por ter puxado seu adversário pelo ombro de maneira ríspida e ter desferido um chute no braço do atleta sr. Marcos Luis Rocha Aquino da equipe Palmeiras. Depois desse ocorrido vários atletas e seguranças de ambas as equipes se envolveram em um tumulto generalizado, chegando a caírem agarrados com o atleta expulso ao solo, mas sem outras agressões." Reclamações dos dirigentes Além disso, o Rodrigo também revelou na súmula reclamações e acusações ríspidas dos dirigentes do Atlético-MG em direção à arbitragem, após o final do primeiro e do segundo tempo, na ida ao vestiário. "Informo que no intervalo da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, fomos abordados por vários dirigentes na frente do vestiário do Atlético Mineiro, dentre eles, o presidente do clube mandante Sr. Sérgio Coelho, proferindo as seguintes palavras, vindo em direção da equipe de arbitragem de forma ostensiva, grosseira e abusiva, necessitando intervenção policial e sendo contido por funcionários do clube: ‘Você não pisa mais aqui. Você veio mal-intencionado. Horrível!’". "Após o término da partida, novamente fomos abordados pelo presidente do clube, acima mencionado, proferindo as seguintes palavras, novamente de forma grosseira e abusiva: ‘Missão dada, missão cumprida. Você está voltando de punição. Você fez igual em Uberlândia. Missão dada, missão cumprida. Faz parte!’". Copos arremessados pela torcida do Atlético-MG Por fim, o árbitro escreveu sobre os copos arremessados em direção aos atletas do Palmeiras e à arbitragem por torcedores do Atlético-MG. "Aos 32 minutos do primeiro tempo foi arremessado um copo plástico com líquido dentro do campo de jogo, da direção do assistente de n°01, não atingindo nenhuma pessoa. No intervalo do jogo, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário foram arremessados vários copos plásticos com líquidos na direção da arbitragem, próximo ao túnel campo de jogo".