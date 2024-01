Apresentado no Galo, Scarpa desabafa sobre Willian Bigode: "Vontade de falar tudo que penso"

Gustavo Scarpa usará a camisa número 6 no Atlético-MG em 2024 Crédito: Pedro Souza / Atletico

Gustavo Scarpa foi apresentado oficialmente pelo Atlético-MG nesta segunda-feira. Na Arena MRV, ao lado do diretor de comunicação André Lamounier e do diretor executivo Rodrigo Caetano, o meia comentou sobre o caso das criptomoedas envolvendo o atacante e ex-companheiro Willian Bigode. "Tenho acompanhado o caso quase todo dia. Estou esperando a justiça ser feita. É um processo que demanda muita atenção e foco da minha parte. Acredito que resolverei a situação. Prefiro nem comentar sobre ele (Willian), mesmo tendo vontade de falar tudo que penso dele e de tudo que fez", disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O meia, que vestirá a camisa seis no time mineiro, revelou a escolha do número, além de comentar sobre seu início no clube.

"Dos números disponíveis foi o que mais me agradou. Estou muito feliz e estou tendo um tratamento especial por que vim de um meio de temporada. Não tive férias e por isso a pré-temporada deve ser mais cuidadosa. Espero que logo esteja à disposição. Estou muito feliz de estar aqui", disse. Além disso, Scarpa também relatou os fatores que pesaram na escolha pelo Atlético-MG. O atleta revelou a influência do técnico Felipão para que o negócio fosse concluído. "As tratativas foram sempre muito profissionais. Já conheço o Rodrigo (Caetano) há algum tempo. Ao longo dos anos fomos nos encontrando várias vezes e as conversas sempre foram muito boas. Já trabalhei com o Felipão e suas ligações também foram importantes e decisivas para a escolha, além da torcida, do tamanho e do peso em vestir essa camisa", comentou. Scarpa comentou sobre as primeiras impressões que teve ao chegar ao clube, assim como o tratamento que recebeu dos funcionários e dos atletas.

"Foi um contato muito bom, fiquei surpreso com a forma que fui recebido. Todos me receberam muito bem e isso facilita na adaptação a um novo clube. Apesar de não ter jogado com nenhum dos atletas, eles demonstraram respeito, parece que já estou aqui há meses", disse. O jogador também relatou quais títulos deseja conquistar pelo Atlético-MG, além de comentar sobre suas características de jogo.

"Sou ofensivo e costumo atuar aberto. O Felipão pode contar comigo para várias posições. Deu certo no Palmeiras e meu foco com certeza é ganhar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. São metas difíceis, mas possíveis devido ao elenco que temos", comentou. Além disso, Scarpa falou sobre a sua passagem sem sucesso no futebol europeu. O atleta atuou pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e pelo Olympiacos, da Grécia. "Não tive a minutagem que desejei no exterior. Espero ter uma sequência muito boa de jogos. Sempre tive números bons ao longo do anos. Obviamente que não foi o ano que desejava na Europa, deixei claro que realizei meu sonho em jogar a Premier League, mas bola pra frente. Cheguei ao Galo para dar essa volta por cima, para conquistar meu espaço novamente no futebol brasileiro", disse.