Everson é vítima de racismo em jogo entre Atlético-MG e Libertad no Paraguai pela Libertadores

O goleiro Everson, do Atlético-MG, foi vítima de racismo no empate por 1 a 1 com o Libertad, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, no Paraguai. Tomando conhecimento do caso, o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, entregou as imagens captadas pela Galo TV ao delegado da partida, a fim da Conmebol tomar conhecimento do caso.

"O Atlético registrou imagens dos lamentáveis insultos racistas e o diretor de futebol do Clube, Rodrigo Caetano, as encaminhou de imediato ao delegado da partida, para dar conhecimento do ocorrido à Conmebol", comunicou o clube em nota publicada nas redes sociais.

Ilustrando a postagem com o vídeo de um torcedor na arquibancada imitando um macaco, o Atlético-MG prestou apoio ao goleiro e pediu punições severas.

"Indignação é a palavra que define o sentimento do Galo diante das manifestações racistas de torcedores do Libertad, dirigidas ao goleiro Everson. Punições realmente severas precisam ser aplicadas para que essas cenas covardes e inadmissíveis, vistas no Defensores del Chaco, não aconteçam nos estádios da América do Sul. Ao nosso paredão e multicampeão Everson, o carinho e a admiração de toda a Massa Atleticana", continuou o comunicado.

Veja o vídeo:

Após a partida Everson revelou que evitou debater com o torcedor que estava cometendo o ato racista, permitindo que o cinegrafista do clube gravasse o ocorrido. Isso porque, assim, o clube teria as provas necessárias para denunciar o caso. O jogador também pediu medidas sérias para combater o racismo.

"Não é só aqui no Paraguai, é na Argentina, no Chile. Em todos os nossos países vizinhos infelizmente ainda tem isso com nós brasileiros. Então infelizmente acabou acontecendo mais uma vez esse caso comigo, eu procurei me manter mais concentrado. Viique o nosso cinegrafista estava filmando, então eu procurei não fazer nenhum gesto, manter calma e deixar eles fazerem o que eles estavam estavam fazendo e eles filmando para que a gente pudesse ter imagem mais uma vez comprovando o que a gente vem passando aqui com o racismo", disse em entrevista à ESPN.

"Esperamos que isso não fique mais uma vez em nota de esclarecimento. A gente sabe que já aconteceu com outros clubes, pode ser que aconteça. Enquanto não houver medidas mais drásticas, perda de mando, de pontos, uma perda até de uma disputa de uma Copa Libertadores para uma próxima ocasião", delcarou Everson.

Até o momento, nem o Libertad nem a Conmebol se pronunciaram sobre o caso. O Atlético-MG avançou às oitavas de final com 10 pontos, na segunda posição do Grupo G.