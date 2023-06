Atlético-MG avança em negociação com Felipão após conversas com Bruno Lage esfriarem

Felipão é, no momento, o diretor de futebol do Athletico-PR, mas está disposto a voltar à beira do gramado caso lidere um projeto grande

O Atlético-MG segue na busca por seu novo treinador após a queda de Eduardo Coudet no último domingo. O principal candidato dos primeiros dias de procura, o português Bruno Lage, parece mais distante neste momento. Com isso, segundo reportou o jornal O Tempo, o nome de Luiz Felipe Scolari, de 74 anos, ganhou força nos bastidores do clube.

Após reunião com Lage, a diretoria do Galo não está mais tão otimista em relação a um acerto com o treinador, que deve seguir na Europa. Desta maneira, ainda de acordo com O Tempo, as negociações com Felipão avançaram. O Galo também não descarta a possibilidade de assinar com Tiago Nunes, atualmente no Sporting Cristal, do Peru.

Felipão é, no momento, o diretor de futebol do Athletico-PR, mas está disposto a voltar à beira do gramado caso lidere um projeto grande, como uma seleção com ambição de Copa do Mundo, ou um clube em que ele poderia ser treinador e diretor, segundo O Tempo.

Felipão já teve duas passagens pelo maior rival do Galo, o Cruzeiro, de 2000 a 2001 e novamente em 2020 até o início de 2021.