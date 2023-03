Atlético-MG define 15 de abril como data do evento de inauguração do novo estádio

Nas fases finais das orbas, a Arena MRV está perto de ser inaugurada em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira, 15, o Atlético-MG anunciou que o evento oficial de inauguração do novo estádio, o “BH Festival”, está marcado para o dia 15 de abril.

Definido como o “nascimento do campo”, esta será a primeira cerimônia aberta à torcida na arena. Antes, no dia 25 de março, aniversário de 115 anos do Atlético, o estádio receberá um culto ecumênico, limitado a dirigentes e funcionários do clube.

O festival terá eventos como shows e jogos entre ídolos do Galo. Porém, o primeiro jogo oficial ainda não tem uma data marcada. A equipe ainda busca um adversário internacional para enfrentar em um amistoso para a inauguração do estádio.

A previsão é de que a Arena MRV tenha capacidade de até 46 mil lugares. A nova casa do Atlético começou a ser construída em abril de 2020 e tinha previsão de finalização em 2022, porém um atraso nas obras obrigou a sua inauguração ser empurrada para a metade de 2023.

A Arena MRV informa que o evento oficial de inauguração do estádio será realizado em 15 de abril, sábado, data em que terá início o BH Festival, com o ‘Nascimento do Campo’. — Arena MRV (@ArenaMRV) March 15, 2023

