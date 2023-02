Com Covid-19, Hulk desfalca o Atlético-MG no primeiro jogo pela Libertadores

O atacante Hulk está fora da estreia do Atlético-MG na Copa Libertadores de 2023. O jogador testou positivo para Covid-19 e foi vetado da partida contra o Carabobo, da Venezuela, às 21h30min (de Brasília), desta quarta-feira, 22. O jogo é válido pela fase prévia da competição.

Segundo boletim divulgado pelo Galo em suas redes sociais, o atleta não apresenta sintomas, mas seguirá as orientações do departamento médico do clube.

Hulk participou normalmente do último compromisso do Atlético-MG, a vitória sobre a Patrocinense, por 2 a 1, no último sábado, 18, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Ele, inclusive, foi responsável pelo gol que deu o triunfo ao time alvinegro, nos acréscimos.

Resta aguardar se o atacante terá condições de estar em campo no jogo de volta da Pré-Libertadores. O segundo encontro com o Carabobo está marcado para o dia 1º de março, também às 21h30min, no Mineirão.

