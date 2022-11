Campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2021, treinador retornou ao Galo na atual temporada, mas sofreu oscilações e deixa o clube

O Atlético-MG anunciou, nesta segunda-feira, 14, a saída do treinador Cuca. Segundo comunicado pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo entre o treinador e a diretoria. O técnico deixa o clube após um fim de temporada marcado por tropeços. Além de Cuca, deixam o clube os auxiliares, Cuquinha e Eudes Pedro.

Em 2021, Cuca vivia, no Galo, um dos melhores momentos de sua carreira. De volta ao clube no qual conquistou a Libertadores em 2013, o treinador faturou a Copa do Brasil e o Brasileirão, tornando-se o segundo técnico da história do futebol brasileiro a vencer estes três troféus por uma mesma equipe (Felipão já havia alcançado essa façanha duas vezes, com Grêmio e Palmeiras).

Ao final da temporada passada, Cuca deixou o comando do Atlético-MG por motivos pessoais, mas voltou ao cargo já em 2022, substituindo Antonio "Turco" Mohamed.

O retorno, no entanto, não foi nada como o ano anterior. Além da eliminação da Libertadores, novamente contra o Palmeiras, o treinador somou sete vitórias, sete empates e sete derrotas nos 21 jogos que teve no ano.

Assim, o clube acabou se distanciando do G-6 e terminou o Brasileirão na sétima colocação, conquistando vaga na Pré-Libertadores.

