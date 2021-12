Hulk enaltece humildade do Atlético-MG e comemora artilharia no ano: ''Não é fácil''

A temporada do atacante Hulk, assim como do Atlético-MG, foi maravilhosa. Em seu primeiro ano no clube, o camisa 7 terminou como artilheiro tanto da Copa do Brasil, quanto do Brasileirão e, com isso, ajudou o Galo a conquistar sua tríplice coroa em 2021, com títulos do Campeonato Mineiro, do Brasileirão e agora da Copa do Brasil.

''Não é fácil conseguir ser artilheiro das duas maiores competições do país. Mas estou muito feliz pelo bicampeonato tão sonhado depois de 50 anos. E no final a gente coroar a temporada com esse título, que é nossa tríplice coroa, todo mundo na ansiedade, querendo comemorar'', contou Hulk em entrevista ao Sportv.

Na final da Copa do Brasil, claro, o artilheiro deixou o dele, em um belo toque por cobertura para tirar quaisquer chances de defesa do goleiro Santos e confirmar de vez o título atleticano. Na saída de campo, Hulk enalteceu a humildade do elenco do Galo durante a campanha vitoriosa.

''O principal para gente foi nossa humildade, a gente ganhar a cada jogo e comemorar só no final, respeitando a equipe adversária. Estão de parabéns pela festa que fizeram, não e fácil jogar aqui, mas nossa equipe manteve a tranquilidade'', analisou.

Hulk termina a temporada de 2021 com 36 gols, 14 assistências, duas artilharias, três títulos e convocações para a Seleção Brasileira.

