Atlético-MG anuncia nova fornecedora de material esportivo a partir de julho de 2022

Sob contrato com a Le Coq Sportif até a metade do próximo ano, Galo fecha acordo com a Adidas até o final de 2025

O Atlético-MG terá novos visuais a partir de julho de 2022. O clube fechou parceria com a Adidas até dezembro de 2025 e a marca será a nova fornecedora de material esportivo do time.

"O acordo com a Adidas reforça nosso compromisso de associar a marca do Galo com líderes mundiais", destacou Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG. "A marca contribuirá para que mais torcedores, em vários lugares do mundo, possam acessar os produtos do Atlético", completou.

“Estamos muito honrados com o retorno das três listras ao uniforme atleticano. Acreditamos na força desta parceria e estamos ansiosos para mostrar ao torcedor nosso portfólio de produtos”, afirma a diretora sênior de marketing da Adidas, Daniela Valsani.

Os uniformes do Atlético-MG continuarão sendo produzidos pela marca francesa Le Coq Sportif até o meio do ano que vem. A empresa europeia, que traz a figura de um "galo", está com o clube desde fevereiro de 2019.

