Em dia de possível título do Atlético-MG, CBF exibe troféu especial do 50º Brasileiro

Entidade nacional celebra 50 anos da Série A e divulga taça da competição desta temporada, que poderá ser conquistada pelo Galo em Salvador, diante do Bahia, nesta quinta-feira, 2

O time e a torcida do Atlético-MG querem colocar para fora o grito de “É campeão”. A conquista tem chances de se concretizar nesta quinta-feira, 2, quando a equipe mineira duela com o Bahia, às 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

A CBF já está em clima de reta final do 50º Campeonato Brasileiro. No Twitter, a Confederação mostrou fotos do troféu especial da edição.

A equipe só precisa de mais dois pontos para levantar a taça. O Atlético-MG tem 78 pontos na tabela de classificação e, caso vença o duelo com o tricolor baiano, garante o título do Brasileirão.

