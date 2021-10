Presidente do Atlético-MG comenta acusações contra Diego Costa

O atacante Diego Costa se viu envolvido em duas polêmicas recentemente. Uma virou caso de polícia, e a outra não passa de uma fake news, segundo Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG. Em entrevista à rádio Itatiaia, o mandatário comentou sobre o possível envolvimento do atacante atleticano em um suposto escândalo envolvendo jogos de azar.

Além deste assunto, esclareceu outro tema que surgiu na internet, de que o brasileiro naturalizado espanhol teria tido um caso com a esposa de Nacho Fernández, meia do Galo. O cartola afirmou que a história não passa de uma fake news e que a polícia já foi informada.

"Nós tivemos uma reunião na quinta com os atletas, eu, Cuca e Rodrigo Caetano. O ambiente está ótimo, todos estão firmes no projeto. Nada há de nos prejudicar. Tudo o que é caso de polícia nós entregamos para a polícia. Minha determinação foi para que fizéssemos uma nota, confirmando que é fake, e fizemos o boletim policial. Isso foi o que coube ao Atlético. Daqui para frente está com a polícia, que é competente e com certeza resolverá este caso".

Sobre o suposto "affair" de Diego Costa com a esposa do companheiro de equipe, o presidente foi além e explicou que a mulher envolvida na história nem mora no Brasil, e disse que os responsáveis por espalhar este boato só querem prejudicar o ambiente do Atlético.

"Os oportunistas existem. Aqueles que às vezes não têm para quem estar torcendo. Querem prejudicar os que estão ganhando. É tão interessante essa ‘história’ que essa pessoa envolvida (esposa de Nacho) nem está no Brasil. Está no país dela (Argentina) há muitos meses. Nem se conhecem. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Vão aparecer muitas situações como essa, mas temos experiência e inteligência para lidar com esse tipo de caso. É saber ter até um pouco de dó dessas pessoas que não têm o que fazer e ficam criando problemas para os outros".

Eliminado recentemente da Libertadores, o Atlético-MG segue na disputa do título de outras duas competições. O Galo na semifinal da Copa do Brasil e é líder do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos. O time treinado pelo técnico Cuca tem 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, vice-líder da competição.

