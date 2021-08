Novo reforço do Atlético-MG, Diego Costa deve chegar a Belo Horizonte nesta terça

Dois meses e meio após deixar o Ferroviário, o lateral-direito Polegar está de volta ao Elzir Cabral. O jogador chegou a Fortaleza no fim de semana e nesta segunda-feira, 16, fará exames médicos para assinar o contrato. Na reapresentação do time coral, nesta terça-feira, 17, o atleta já deverá se apresentar ao técnico Francisco Diá.

O retorno de Polegar é na condição de contratado em definitivo, não mais como empréstimo do América-RJ, como foi no início da temporada. O jogador agradou na disputa do Campeonato Cearense e a diretoria coral tentou estender o contrato do lateral ou mesmo comprá-lo, mas a equipe do Rio de Janeiro não aceitou, pois contava com ele para a disputa da divisão de acesso do Campeonato Carioca.

Sobre o assunto Ferroviário fica no 0 a 0 com o Santa Cruz e perde chance de voltar ao G4

Na primeira passagem, Polegar jogou dez partidas pelo Ferroviário e não marcou nenhum gol. Ele retorna ao time em um momento crucial, de returno da primeira fase da Série C. O Tubarão da Barra está fora da zona de classificação no momento, mas tem a mesma pontuação (18) do terceiro e quarto colocados, Manaus e Tombense, respectivamente.

Com a volta do jogador, a disputa pela titularidade na lateral-direita deverá se acirrar. Lázaro não era ameaçado por Roni na posição. Este último, inclusive, foi emprestado ao América-RN, até o fim da Série D, e terá a vaga preenchida por Polegar.

Tags